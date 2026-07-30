Лавров перечислил, в чем заключаются национальные интересы России

Национальные интересы России на международной арене заключаются в том, чтобы быть самостоятельной державой. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью, опубликованном на сайте ведомства.

По словам главы МИД, государству необходимо надежно обеспечить свои границы и продолжать давать гражданам гарантированные Конституцией права, в том числе, на получение образования и сохранение культуры, традиций и религиозных убеждений. Другим странам нельзя позволять указывать России, как организовывать внутреннюю политику.

Он добавил, что только в таком качестве страна готова сотрудничать с другими государствами. В частности, с новыми крупными центрами мировой политики, которые сегодня формируются — Китаем и Индией.

Лавров подчеркнул, что «новые центры силы» формируют собственные структуры, которые притягивают ведущие экономики мирового большинства — это БРИКС, ШОС, ЕАЭС и др. Он противопоставил подход к принятию решений в этих организациях и западных объединениях — НАТО и ЕС — отметив равноправные и компромиссные отношения всех участников, а не главенствование какого-либо из членов блока.

