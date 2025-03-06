Лавров: Прекращение помощи США Киеву поможет быстро остановить конфликт
Остановка военной помощи Украине со стороны США позволит прекратить конфликт на территории страны, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.
По словам главы МИД, такие шаги могут помочь очень быстро остановить противостояние.
«Прав был бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, когда заявлял, в свойственной ему манере, что конфликт на Украине можно остановить... за две недели, стоит лишь прекратить поставки военной помощи украинскому режиму», - указал министр.
Лавров подчеркнул, что российская сторона согласна с такой оценкой.
Ранее Пентагон заявил о приостановке поставок Киеву всех видов американской военной помощи, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Решение касается в том числе вооружений, находившихся в пути на Украину. По данным Белого дома, такая пауза необходима для пересмотра помощи Киеву.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru