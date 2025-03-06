Лавров: Прекращение помощи США Киеву поможет быстро остановить конфликт

По словам главы МИД, такие шаги могут помочь очень быстро остановить противостояние.

«Прав был бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, когда заявлял, в свойственной ему манере, что конфликт на Украине можно остановить... за две недели, стоит лишь прекратить поставки военной помощи украинскому режиму», - указал министр.

Лавров подчеркнул, что российская сторона согласна с такой оценкой.

Ранее Пентагон заявил о приостановке поставок Киеву всех видов американской военной помощи, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Решение касается в том числе вооружений, находившихся в пути на Украину. По данным Белого дома, такая пауза необходима для пересмотра помощи Киеву.

