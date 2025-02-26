Лавров: Остановка конфликта на Украине по линии соприкосновения исключена
Остановка конфликта на Украине по линии соприкосновения исключена. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что российские границы закреплены в Конституции страны.
«Некоторые говорят: давайте оставим линию соприкосновения - вот это российская, а это украинская... такого не будет», - указал министр.
Лавров также добавил, что территории, которые «останутся от Украины», следует «освободить от расистских законов».
Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской заявил, что украинской армии не удастся существенно изменить ситуацию на поле боя, сообщает RT.
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