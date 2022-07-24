Лавров опроверг наличие предубеждений Москвы к переговорам с Киевом

У Москвы отсутствуют какие-либо предубеждения насчет возобновления переговоров с Киевом по более широкому кругу вопросов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 июля после переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.

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«У нас нет каких-либо предубеждений о том, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас. Потому что украинские власти, начиная с президента и заканчивая неисчислимым количеством советников, постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию», — подчеркнул глава российского МИД.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости заявил, что возможности для диалога между Россией и Украиной сохраняются.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаПереговорыСергей Лавров
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