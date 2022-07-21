Песков: Россия не закрывала дверь для переговоров с Украиной

Россия перестанет поставлять нефть за рубеж, если цена на нее будет ниже затрат на добычу

Китай призывает к возобновлению мирных переговоров и немедленному перемирию на Украине

Российские больницы могут остаться без ремонта медоборудования

Байден рассказал, что у него обнаружилось онкологическое заболевание

Непомнящий отреагировал на отказ Карлсена от матча за мировую шахматную корону