Песков: Россия не закрывала дверь для переговоров с Украиной

Возможности для диалога между Россией и Украиной сохраняются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

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По словам представителя Кремля, ни российский лидер Владимир Путин, ни глава МИД Сергей Лавров «никогда не говорили о закрытии двери для переговоров».

Ранее президент заявил, что в Кремле видят отсутствие у Киева желания договариваться, напоминает Газета.ру. В свою очередь, Лавров отмечал, что в нынешней ситуации не видит смысла в переговорах с Украиной, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ЛавровВладимир ПутинПереговорыУкраинаДмитрий Песков
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