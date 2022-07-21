Песков: Россия не закрывала дверь для переговоров с Украиной
Возможности для диалога между Россией и Украиной сохраняются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.
По словам представителя Кремля, ни российский лидер Владимир Путин, ни глава МИД Сергей Лавров «никогда не говорили о закрытии двери для переговоров».
Ранее президент заявил, что в Кремле видят отсутствие у Киева желания договариваться, напоминает Газета.ру. В свою очередь, Лавров отмечал, что в нынешней ситуации не видит смысла в переговорах с Украиной, пишет Ura.ru.
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