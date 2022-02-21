Захарова: США воодушевляют Зеленского не выполнять Минские соглашения

Американские кураторы президента Украины Владимира Зеленского воодушевляют его на невыполнение Минских соглашений. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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По ее словам, США полностью разрушают Украину.

Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИДУкраинаРоссия
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