Захарова: США воодушевляют Зеленского не выполнять Минские соглашения
Американские кураторы президента Украины Владимира Зеленского воодушевляют его на невыполнение Минских соглашений. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, США полностью разрушают Украину.
Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.
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