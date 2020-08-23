Лавров одобрил идею Лукашенко изменить Конституцию республики
Кремль считает идею президента Белоруссии Александра Лукашенко реформировать Конституцию страны перспективной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме «Территория смыслов» в воскресенье, 23 августа.
«Президент Лукашенко не раз высказывался в последнее время в ходе встреч с рабочими коллективами за диалог, в том числе — важнейшее предложение — диалог о реформе конституции. Нам кажется, что это тот самый путь, который весьма и весьма перспективен», — цитирует Лаврова «Интерфакс».
Ранее, на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), Лукашенко заявил, что повторные выборы президента могут состояться после принятия новой конституции страны. Принятие нового Основного закона, по предложению президента, должно состояться через проведение всеобщего референдума.
Требование о повторных выборах выдвинул Координационный совет белорусской оппозиции, который созван экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской для обеспечения транзита власти в стране.
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