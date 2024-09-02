Лавров объяснил причину ареста Дурова проявлением свободы
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причиной ареста создателя Telegram Павла Дурова стало то, что он пошел против мнения Запада в вопросе модерации и проявил свободу. Трансляция выступления министра доступна на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что данное заявление политик сделал в ходе встречи с профессорами, преподавателями и студентами МГИМО в честь начала учебного года.
Министр иностранных дел добавил, что Запад в рамках глобализации пытается подавить конкуренцию и не поддерживает на международном уровне демократизацию управления интернетом.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Дуров никогда не заключал личных договоренностей с представителями Кремля, в том числе — о прекращении блокировки Telegram на территории России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru