Лавров объяснил причину ареста Дурова проявлением свободы

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причиной ареста создателя Telegram Павла Дурова стало то, что он пошел против мнения Запада в вопросе модерации и проявил свободу. Трансляция выступления министра доступна на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

Песков: Москва считает Дурова россиянином и готова оказать ему содействие

Отмечается, что данное заявление политик сделал в ходе встречи с профессорами, преподавателями и студентами МГИМО в честь начала учебного года.

Министр иностранных дел добавил, что Запад в рамках глобализации пытается подавить конкуренцию и не поддерживает на международном уровне демократизацию управления интернетом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Дуров никогда не заключал личных договоренностей с представителями Кремля, в том числе — о прекращении блокировки Telegram на территории России.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / AP
ТЕГИ:ПолитикаСергей ЛавровПавел Дуров

Горячие новости

Все новости

партнеры