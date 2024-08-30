Песков: Дуров никогда не встречался с Путиным

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров никогда не заключал личных договоренностей с представителями Кремля, в том числе — о прекращении блокировки Telegram на территории России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: Москва считает Дурова россиянином и готова оказать ему содействие

По его словам, Дуров никогда лично не встречался с президентов России Владимиром Путиным.

Песков подчеркнул, что Дуров имеет российское гражданство и может свободно посещать Россию.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что обеспокоен возможным наличием американского следа в задержании Дурова во Франции, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / AP
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