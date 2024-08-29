Песков: Москва считает Дурова россиянином и готова оказать ему содействие
Основатель Telegram Павел Дуров является гражданином РФ, Москва готова оказать ему содействие. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что российской стороне ничего не известно о получении предпринимателем гражданства Франции.
«Мы, конечно же, считаем его гражданином России. И... в меру возможностей наших будем готовы оказать содействие, как и любому гражданину России», — указал пресс-секретарь.
Ранее Павла Дурова задержали во Франции, бизнесмен провел четыре дня под стражей. Позже суд Парижа вынес решение о надзоре над Дуровым, ему предписали внести залог и запретили покидать французскую территорию, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Основателя Telegram обвинили в соучастии в распространении детской порнографии, незаконном обороте наркотиков, администрировании онлайн-платформы для незаконных транзакций, преступлениях в составе группы, отказе в передаче ключей шифрования и предоставлении документов для разрешенной законом прослушки.
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