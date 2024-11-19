СМИ: Макрон разыскал Лаврова для рукопожатия на саммите G20

Президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову на саммите Группы двадцати в Бразилии. Об этом сообщает Bloomberg.

«Макрон разыскал... Лаврова и пожал ему руку на саммите G20», — отмечает агентство.

Саммит «Большой двадцатки» проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро, Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию на мероприятии. Участники саммита приняли итоговую декларацию, пишет RT.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден не присутствовал на общей фотографии лидеров G20. В Белом доме связали произошедшее с логистическими проблемами, отметив, что это не имеет отношения к нежеланию американского политика оказаться на одном фото с главой российского МИД.

