Лавров обсудил ситуацию на Украине с госсекретарём Ватикана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил спецоперацию ВС РФ на Украине с госсекретарём Святого престола кардиналом Пьетро Паролином, сообщает пресс-служба российского МИД.

Захарова анонсировала встречу Лаврова и Кулебы в Турции

В сообщении говорится, что российский министр изложил собеседнику принципиальную позицию Москвы «относительно причин и целей проводимой на Украине специальной военной операции».

«Особое внимание было уделено вопросам гуманитарного характера в связи с конфликтом, в том числе мерам по защите гражданского населения, организации и функционированию гуманитарных коридоров, оказанию содействия беженцам», - отмечается в заявлении МИД РФ.

В министерстве добавили, что Лавров и Паролин «выразили надежду на скорейшее проведение очередного раунда переговоров Москвы с Киевом».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что требования России к Украине стоит рассматривать как попытку договоренности, а не призыв к капитуляции, сообщает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/
ТЕГИ:УкраинаВатиканМИД РФСергей Лавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры