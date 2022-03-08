Лавров обсудил ситуацию на Украине с госсекретарём Ватикана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил спецоперацию ВС РФ на Украине с госсекретарём Святого престола кардиналом Пьетро Паролином, сообщает пресс-служба российского МИД.
В сообщении говорится, что российский министр изложил собеседнику принципиальную позицию Москвы «относительно причин и целей проводимой на Украине специальной военной операции».
«Особое внимание было уделено вопросам гуманитарного характера в связи с конфликтом, в том числе мерам по защите гражданского населения, организации и функционированию гуманитарных коридоров, оказанию содействия беженцам», - отмечается в заявлении МИД РФ.
В министерстве добавили, что Лавров и Паролин «выразили надежду на скорейшее проведение очередного раунда переговоров Москвы с Киевом».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что требования России к Украине стоит рассматривать как попытку договоренности, а не призыв к капитуляции, сообщает Ura.ru.
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