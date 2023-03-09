Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии стабилизацию в Персидском заливе
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел переговоры с руководителем МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, сообщает ТАСС.
Темой переговоров стала ситуация в регионе Персидского залива. Лавров призвал к решению проблем на Ближнем Востоке дипломатическим путем с участием всех заинтересованных сторон.
По словам министра, Россия заинтересована в создании системы коллективной безопасности в Персидском заливе. Москва продолжит контакты с заинтересованными сторонами, добавил глава внешнеполитического ведомства.
Министр обороны США Ллойд Остин ранее назвал «беспрецедентным» военное сотрудничество России и Ирана. По его словам, Москва использует в спецоперации на Украине иранские беспилотники, сообщает НСН.
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