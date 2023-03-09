Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии стабилизацию в Персидском заливе

Темой переговоров стала ситуация в регионе Персидского залива. Лавров призвал к решению проблем на Ближнем Востоке дипломатическим путем с участием всех заинтересованных сторон.

По словам министра, Россия заинтересована в создании системы коллективной безопасности в Персидском заливе. Москва продолжит контакты с заинтересованными сторонами, добавил глава внешнеполитического ведомства.

Министр обороны США Ллойд Остин ранее назвал «беспрецедентным» военное сотрудничество России и Ирана. По его словам, Москва использует в спецоперации на Украине иранские беспилотники, сообщает НСН.

