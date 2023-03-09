Глава Пентагона Остин оценил военное сотрудничество России и Ирана

Министр обороны США Ллойд Остин выразил обеспокоенность военным сотрудничеством Москвы и Тегерана, передает ТАСС.

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Военную кооперацию России и Ирана глава Пентагона назвал «беспрецедентной». Остин считает, что Москва использует поставленные Тегераном беспилотники в спецоперации на Украине.

По его словам, военное сотрудничество двух стран за последний год «углубилось». Это серьезный вызов для безопасности на Ближнем Востоке, заявил Остин.

Он добавил, что Москва в ответ на поставку беспилотников предложила Тегерану помощь в противовоздушной обороне.

Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее заявил о необходимости «важный решений» по Ирану в ближайшее время, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИранРоссияПентагон
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