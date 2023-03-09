Глава Пентагона Остин оценил военное сотрудничество России и Ирана

Военную кооперацию России и Ирана глава Пентагона назвал «беспрецедентной». Остин считает, что Москва использует поставленные Тегераном беспилотники в спецоперации на Украине.

По его словам, военное сотрудничество двух стран за последний год «углубилось». Это серьезный вызов для безопасности на Ближнем Востоке, заявил Остин.

Он добавил, что Москва в ответ на поставку беспилотников предложила Тегерану помощь в противовоздушной обороне.

Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее заявил о необходимости «важный решений» по Ирану в ближайшее время, передает НСН.

