Глава Пентагона Остин оценил военное сотрудничество России и Ирана
Министр обороны США Ллойд Остин выразил обеспокоенность военным сотрудничеством Москвы и Тегерана, передает ТАСС.
Военную кооперацию России и Ирана глава Пентагона назвал «беспрецедентной». Остин считает, что Москва использует поставленные Тегераном беспилотники в спецоперации на Украине.
По его словам, военное сотрудничество двух стран за последний год «углубилось». Это серьезный вызов для безопасности на Ближнем Востоке, заявил Остин.
Он добавил, что Москва в ответ на поставку беспилотников предложила Тегерану помощь в противовоздушной обороне.
Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее заявил о необходимости «важный решений» по Ирану в ближайшее время, передает НСН.
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