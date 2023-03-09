К неотложным решениям по Ирану призывают Пентагон в Израиле
О необходимости принять важные решения по Ирану заявил израильский министр обороны Йоав Галант по итогам переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином, передает ТАСС.
По его словам, сейчас мир находится в критической точке времени.
Израильский министр подчеркнул, что Тегеран намерен заполучить ядерное оружия с тем, чтобы угрожать не только Израилю, но и всему миру.
«Иранская ядерная угроза требует быть готовыми к любым вариантам действий», - добавил Галант.
Ранее, как сообщала НСН, в Иране заявили, что Израиль ответственен за атаку на военный объект в Исфахане.
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