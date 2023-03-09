К неотложным решениям по Ирану призывают Пентагон в Израиле

Израильский министр подчеркнул, что Тегеран намерен заполучить ядерное оружия с тем, чтобы угрожать не только Израилю, но и всему миру.

«Иранская ядерная угроза требует быть готовыми к любым вариантам действий», - добавил Галант.

Ранее, как сообщала НСН, в Иране заявили, что Израиль ответственен за атаку на военный объект в Исфахане.

