К неотложным решениям по Ирану призывают Пентагон в Израиле

О необходимости принять важные решения по Ирану заявил израильский министр обороны Йоав Галант по итогам переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином, передает ТАСС.

По его словам, сейчас мир находится в критической точке времени.

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Израильский министр подчеркнул, что Тегеран намерен заполучить ядерное оружия с тем, чтобы угрожать не только Израилю, но и всему миру.

«Иранская ядерная угроза требует быть готовыми к любым вариантам действий», - добавил Галант.

Ранее, как сообщала НСН, в Иране заявили, что Израиль ответственен за атаку на военный объект в Исфахане.

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