Лавров: О возможности территориальных уступок Украине не может быть и речи
О возможности территориальных уступок Украине в процессе урегулирования не может быть и речи, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем.
По его словам, тема территориальных уступок в вопросе Украины начинает звучать в США.
Глава МИД России также добавил, что Европе нечего делать на переговорах по Украине, если они рассчитывают на заморозку конфликта ради дальнейшего вооружения Киева. Странам ЕС ранее неоднократно давали возможность участвовать в переговорах между Россией и Украиной, добавил он.
Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон не хочет, чтобы в переговорах принимала участие большая группа сторон, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru