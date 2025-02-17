Лавров: О возможности территориальных уступок Украине не может быть и речи

О возможности территориальных уступок Украине в процессе урегулирования не может быть и речи, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем.

Лавров и Ушаков проведут переговоры с представителями США в Эр-Рияде

По его словам, тема территориальных уступок в вопросе Украины начинает звучать в США.

Глава МИД России также добавил, что Европе нечего делать на переговорах по Украине, если они рассчитывают на заморозку конфликта ради дальнейшего вооружения Киева. Странам ЕС ранее неоднократно давали возможность участвовать в переговорах между Россией и Украиной, добавил он.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон не хочет, чтобы в переговорах принимала участие большая группа сторон, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Сергей ЛавровПереговорыУкраина

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