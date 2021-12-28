Лавров: Нужно добиваться дальнейшего сплочения русского мира
28 декабря 202111:55
Нужно добиваться дальнейшего сплочения русского мира и налаживания связей с диаспорой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 28 декабря на заседании комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
По его словам, необходимо обеспечивать «развитие связей между исторической коренной Россией и нашими диаспорами».
Ранее Лавров заявлял, что необходимо расширить число регионов, в которые можно переселять соотечественников.
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28 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru