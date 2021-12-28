Лавров: Нужно добиваться дальнейшего сплочения русского мира

Нужно добиваться дальнейшего сплочения русского мира и налаживания связей с диаспорой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 28 декабря на заседании комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Лавров предложил расширить число регионов для переселения соотечественников

По его словам, необходимо обеспечивать «развитие связей между исторической коренной Россией и нашими диаспорами».

Ранее Лавров заявлял, что необходимо расширить число регионов, в которые можно переселять соотечественников.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ЛавровМИД РФРоссия
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