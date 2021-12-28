Лавров предложил расширить число регионов для переселения соотечественников

По его словам, сейчас наиболее важной задачей является привлечение россиян и потенциальных граждан России в Восточную Сибирь. Лавров также подчеркнул необходимость поставить цель исключить немотивированные отказы в получении гражданства РФ.

Ранее он заявил, что «Западу нельзя верить на слово». По его словам, после распада СССР в отношениях России и этого региона был «беспрецедентный уровень доверия». Однако, глава МИД РФ считает это огромной ошибкой.