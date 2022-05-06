Лавров: Никакие санкции не сломят волю российского руководства

Никакие санкции не способны надломить волю российского народа и руководства, которое нацелено на отстаивание исторической правды. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Он также отметил, что власть России не допустит, чтобы на границах страны создавались прямые угрозы безопасности.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала подготовку Евросоюзом нового пакета санкций в отношении России.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:Сергей ЛавровРоссия
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