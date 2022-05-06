Лавров: Никакие санкции не сломят волю российского руководства
6 мая 202211:03
Никакие санкции не способны надломить волю российского народа и руководства, которое нацелено на отстаивание исторической правды. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он также отметил, что власть России не допустит, чтобы на границах страны создавались прямые угрозы безопасности.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала подготовку Евросоюзом нового пакета санкций в отношении России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru