Лавров: Ни один пункт российской части зерновой сделки не был выполнен

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что старания ООН по выполнению российской части «зерновой сделки» оказались безрезультатны. Слова дипломата приводит РИА Новости.

Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновой сделке

Он отметил, что Россия уже несколько месяцев слышит от представителей секретариата ООН о «неимоверных усилиях», которые так и не принесли никакого результата.

Об этом министр заявил во время шестого раунда стратегического диалога ССАГПЗ-Россия.

Ранее сенатор Климов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отказался считать решение Турции по «Азову» вызовом для России.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФЛавров

Горячие новости

Все новости

партнеры