Лавров: Ни один пункт российской части зерновой сделки не был выполнен
10 июля 202317:21
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что старания ООН по выполнению российской части «зерновой сделки» оказались безрезультатны. Слова дипломата приводит РИА Новости.
Он отметил, что Россия уже несколько месяцев слышит от представителей секретариата ООН о «неимоверных усилиях», которые так и не принесли никакого результата.
Об этом министр заявил во время шестого раунда стратегического диалога ССАГПЗ-Россия.
Ранее сенатор Климов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отказался считать решение Турции по «Азову» вызовом для России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru