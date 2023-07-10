Лавров: Ни один пункт российской части зерновой сделки не был выполнен

Он отметил, что Россия уже несколько месяцев слышит от представителей секретариата ООН о «неимоверных усилиях», которые так и не принесли никакого результата.

Об этом министр заявил во время шестого раунда стратегического диалога ССАГПЗ-Россия.

Ранее сенатор Климов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отказался считать решение Турции по «Азову» вызовом для России.



