Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновой сделке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по зерновой сделке. Об этом политик заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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Как отметил Эрдоган, усилия по зерновой инициативе будут продолжены.

«Думаем, насколько можем продлить сделку после 17 июля. Ожидаем, чтобы она продлевалась минимум раз в три месяца, а в целом продлить механизм на два года», — заявил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, он рассчитывает обсудить с Путиным вопрос зернового коридора как по телефону, так и при личной встрече.

Ранее в Кремле заявили, что оснований для продления зерновой сделки пока нет, однако еще остается время для выполнения касающейся России части договоренностей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
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