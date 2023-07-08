Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновой сделке

Как отметил Эрдоган, усилия по зерновой инициативе будут продолжены.

«Думаем, насколько можем продлить сделку после 17 июля. Ожидаем, чтобы она продлевалась минимум раз в три месяца, а в целом продлить механизм на два года», — заявил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, он рассчитывает обсудить с Путиным вопрос зернового коридора как по телефону, так и при личной встрече.

Ранее в Кремле заявили, что оснований для продления зерновой сделки пока нет, однако еще остается время для выполнения касающейся России части договоренностей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

