Лавров: Необходимо отказываться от международных платежных систем
Россия намерена найти альтернативу доллару и перейти к национальным или другим валютам в расчетах с государствами, сообщил агентству IRNA глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, Москва выступает против любых односторонних рестрикций, которые зачастую наносят удар по уязвимым слоям населения. Также глава ведомства высказался о шагах, «направленных на постепенную дедолларизацию национальных экономик».
Лавров считает, что требуется переходить к взаиморасчетам в иных валютах, а также отказ от международных платежных систем, которые контролируются Западом.
Ранее Лавров сообщил, что риски введения новых санкций со стороны США нужно снижать путем перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, а также уходом от использования контролируемых Западом платежных систем.
По словам министра, Москве и Пекину нужно укреплять свою самостоятельность.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 320 / сут.
Умерли
103 тыс.+277 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+6 656 / сут.
- Лавров: Необходимо отказываться от международных платежных систем
- Катя Лель заявила, что пришельцы постоянно выходят с ней на связь
- Пушков прокомментировал слова Зеленского о полете Гагарина
- РФПИ: процесс закупки Германией «Спутника V» находится в продвинутой стадии
- «Роскосмос» не исключает экстренную отправку в космос сварщиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru