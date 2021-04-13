Лавров: Необходимо отказываться от международных платежных систем

Россия намерена найти альтернативу доллару и перейти к национальным или другим валютам в расчетах с государствами, сообщил агентству IRNA глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров: Россия ответит на любые недружественные шаги США

По его словам, Москва выступает против любых односторонних рестрикций, которые зачастую наносят удар по уязвимым слоям населения. Также глава ведомства высказался о шагах, «направленных на постепенную дедолларизацию национальных экономик».

Лавров считает, что требуется переходить к взаиморасчетам в иных валютах, а также отказ от международных платежных систем, которые контролируются Западом.

Ранее Лавров сообщил, что риски введения новых санкций со стороны США нужно снижать путем перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, а также уходом от использования контролируемых Западом платежных систем.

По словам министра, Москве и Пекину нужно укреплять свою самостоятельность.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
ТЕГИ:ДолларСергей Лавров
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