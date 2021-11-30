Лавров допустил, что Киев сорвется на военную авантюру
30 ноября 202115:22
Россия не имеет права исключать, что киевский режим сорвется на военные авантюры. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
По его словам, это создает прямую угрозу безопасности России.
Военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что полномасштабная война России с Украиной будет короткой и кровопролитной и напомнит увеличенную копию «пятидневной войны» с Грузией.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- Стало известно число погибших при крушении вертолёта погранслужбы Азербайджана
- Симоньян предложила улучшить демографию, «забрав русских домой вместе с территорией»
- Путин: я имею право баллотироваться на новый срок
- Путин рассказал, в каком мире хотел бы жить
- Путин заявил о планах поехать на открытие Олимпиады в Пекине в 2022 году
- Челябинская область вводит обязательную вакцинацию для пожилых от COVID-19
- Путин: Народу Афганистана нужна помощь
- Первый канал объявил о перезапуске шоу «Поле чудес»
- Путин назвал создание Россией гиперзвукового оружия ответом НАТО
- Путин прокомментировал сообщения о войсках РФ на границе с Украиной
30 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru