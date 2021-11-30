Лавров допустил, что Киев сорвется на военную авантюру

Россия не имеет права исключать, что киевский режим сорвется на военные авантюры. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

По его словам, это создает прямую угрозу безопасности России.

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Военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что полномасштабная война России с Украиной будет короткой и кровопролитной и напомнит увеличенную копию «пятидневной войны» с Грузией.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:МИД РФСергей Лавров
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