Лавров не полетит на СПЧ ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не полетит на заседание Совета по правам человека ООН и на конференцию по разоружению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Женеве.

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По информации диписточника, причиной отмены визита Лаврова стал запрет на полет его самолета рядом со странами Евросоюза.

Ранее Россия ограничила полеты авиакомпаниям 36 стран в качестве ответной меры на решение ЕС закрыть свое воздушное пространство для России. С список попали Польша, Чехия, Словакия и другие страны.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ООНСПЧСергей Лавров
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