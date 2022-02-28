Лавров не полетит на СПЧ ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не полетит на заседание Совета по правам человека ООН и на конференцию по разоружению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Женеве.
По информации диписточника, причиной отмены визита Лаврова стал запрет на полет его самолета рядом со странами Евросоюза.
Ранее Россия ограничила полеты авиакомпаниям 36 стран в качестве ответной меры на решение ЕС закрыть свое воздушное пространство для России. С список попали Польша, Чехия, Словакия и другие страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru