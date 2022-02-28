Лавров не полетит на СПЧ ООН

По информации диписточника, причиной отмены визита Лаврова стал запрет на полет его самолета рядом со странами Евросоюза.

Ранее Россия ограничила полеты авиакомпаниям 36 стран в качестве ответной меры на решение ЕС закрыть свое воздушное пространство для России. С список попали Польша, Чехия, Словакия и другие страны.

