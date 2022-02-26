Захарова назвала санкции против Путина и Лаврова проявлением бессилия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала санкции Запада против президента Путина и министра иностранных дел Лаврова проявлением бессилия. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Она также задала вопрос, с кем западные страны «решили поиграться», отметив, что Россия занимает шестую часть суши, является ядерной державой и великой страной. По ее мнению, отношения России с Великобританией и США практически дошли до точки невозврата.

Ранее ЕС, Великобритания и США объявили о введении санкций лично против Путина и Лаврова.



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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СанкцииМИД РФМария Захарова
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