Захарова назвала санкции против Путина и Лаврова проявлением бессилия

Она также задала вопрос, с кем западные страны «решили поиграться», отметив, что Россия занимает шестую часть суши, является ядерной державой и великой страной. По ее мнению, отношения России с Великобританией и США практически дошли до точки невозврата.

Ранее ЕС, Великобритания и США объявили о введении санкций лично против Путина и Лаврова.





