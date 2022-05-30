Лавров не подтвердил слухи о болезни Путина
Информация о плохом состоянии здоровья российского лидера Владимира Путина не соответствует действительности, сообщил французскому телеканалу TF1 министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания», — сказал дипломат.
Он оставил все слухи на совести тех, кто их распускает вместо того, чтобы убедиться в том, как выглядит глава государства.
Британские СМИ на протяжении спецоперации тиражируют слухи о якобы тяжелой болезни президента России. Особую активность проявляют Daily Mail и The Sun.
Тем временем, президента Турции Реджеп Эрдоган сообщил о намерении провести переговоры с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Беседа запланирована на 30 мая.
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