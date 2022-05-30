Лавров не подтвердил слухи о болезни Путина

«Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания», — сказал дипломат.

Он оставил все слухи на совести тех, кто их распускает вместо того, чтобы убедиться в том, как выглядит глава государства.

Британские СМИ на протяжении спецоперации тиражируют слухи о якобы тяжелой болезни президента России. Особую активность проявляют Daily Mail и The Sun.

Тем временем, президента Турции Реджеп Эрдоган сообщил о намерении провести переговоры с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Беседа запланирована на 30 мая.

