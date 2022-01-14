Лавров обвинил США в искусственном нагнетании напряжённости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что возобновление переговоров по гарантиям безопасности будет зависеть от «конкретного письменного ответа США на предложения» РФ, сообщает РИА Новости.
По его мнению, многое из озвученного публично является дополнительным фоном для переговоров.
«Многое из того, что сегодня говорится публично, это, наверное, связано с искусственным нагнетанием напряженности, с желанием создать атмосферу вокруг РФ», - добавил министр.
Ранее Лавро в ходе пресс-конференции заявил, что Запад свои действиями в последнее время исчерпал терпение России, сообщает «Свободная пресса».
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