Лавров обвинил США в искусственном нагнетании напряжённости

По его мнению, многое из озвученного публично является дополнительным фоном для переговоров.

«Многое из того, что сегодня говорится публично, это, наверное, связано с искусственным нагнетанием напряженности, с желанием создать атмосферу вокруг РФ», - добавил министр.

Ранее Лавро в ходе пресс-конференции заявил, что Запад свои действиями в последнее время исчерпал терпение России, сообщает «Свободная пресса».