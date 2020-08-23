Лавров не исключил факт давления на Тихановскую

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что на бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую могут оказывать давление, и она все чаще делает жесткие заявления, причем на английском языке. Об этом Лавров заявил на форуме «Территория смыслов».

«Видимо, ей (Светлане Тихановской – прим. НСН) не разрешили успокоиться, и она стала делать политические заявления, причем жесткие, требуя продолжать стачки, забастовки, протестные акции», — отметил Лавров.