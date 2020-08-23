Лавров не исключил факт давления на Тихановскую

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что на бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую могут оказывать давление, и она все чаще делает жесткие заявления, причем на английском языке. Об этом Лавров заявил на форуме «Территория смыслов».

«Видимо, ей (Светлане Тихановской – прим. НСН) не разрешили успокоиться, и она стала делать политические заявления, причем жесткие, требуя продолжать стачки, забастовки, протестные акции», — отметил Лавров.

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Глава МИД РФ обратил внимание, что заявления Тихановской все чаще звучат не на белорусском или русском, а на английском языке.

Накануне, 22 августа, стало известно, что Светлана Тихановская встретится с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном в Литве 24 августа, в понедельник. Об этом со ссылкой на команду Тихановской сообщает агентство Reuters.

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ФОТО: скрин Youtube.com
ТЕГИ:ПротестыБелоруссияСергей ЛавровСветлана Тихановская
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