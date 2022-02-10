Лавров не исключил, что Кулеба превзошёл Геббельса
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его украинский коллега Дмитрий Кулеба превзошел искусство главного пропагандиста Третьего рейха Йозефа Геббельса в плане пропаганды, сообщает РИА Новости.
В ходе переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс он рассказал, что украинские министры, в том числе Кулеба, объясняют свой отказ от прямого диалога с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками отсутствием подобного пункта в минских договоренностях.
«Это уже точно совершенно школа Геббельса или даже превосходит его искусство... потому что на голубом глазу произносить ложь, отвергать то, что одобрено Советом безопасности ООН и записано чёрным по белому», - указал Лавров.
По его словам, подобное положение достаточно комфортно для демагогов, пытающихся «переписать минские договоренности».
Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что целью визита президента Франции Эммануэля Макрона в Киев было заставить Украину прийти к компромиссу по Минским соглашениям.
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