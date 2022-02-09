Захарова заявила о безальтернативности минских соглашений
Никто пока не смог придумать работающую альтернативу минским соглашениям . Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду в эфире телеканала «Россия-24».
Захарова отметила, что минские договоренности пока не имеют достойной альтернативы.
Дипломат также подчеркнула, что США выступают за пересмотр минских соглашений. Захарова напомнила, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил о возможном выполнении минских соглашений только «при нахождении в них должной очередности».
«США выступают за пересмотр Комплекса мер, это чревато разрушением мирного процесса. Все это воодушевляет киевский режим на дальнейшие антиподвиги в отношении собственного населения в первую очередь, а дальше уже международного права и здравого смысла» – объяснила Захарова.
В то же время дипломат заявила, что именно минские договоренности помогут урегулировать ситуацию на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,3 млн+183 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
10,8 млн+97 163 / сут.
- Захарова заявила о безальтернативности минских соглашений
- Девочка в Кировской области вылетел на дорогу на «ватрушке»
- В Конгрессе США засомневались в здравом уме Байдена
- Россиянин Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке на Олимпиаде в Пекине
- Чистый отток капитала из России вырос до $12,8 млрд
- Во Франции загорелась фабрика денег
- Экс-президент Польши призвал напасть на Россию при эскалации ситуации на Украине
- Главы МИД России и Польши обсудят проблемы в отношениях двух стран
- Пенсионерка залила фекалиями офис «Газпрома»
- Армения заявила о передаче Азербайджану останков 108 человек, воевавших в Карабахе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru