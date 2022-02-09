Захарова заявила о безальтернативности минских соглашений

Никто пока не смог придумать работающую альтернативу минским соглашениям . Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду в эфире телеканала «Россия-24».

Захарова: Россия рассчитывает получить конкретный ответ от США

Захарова отметила, что минские договоренности пока не имеют достойной альтернативы.

Дипломат также подчеркнула, что США выступают за пересмотр минских соглашений. Захарова напомнила, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил о возможном выполнении минских соглашений только «при нахождении в них должной очередности».

«США выступают за пересмотр Комплекса мер, это чревато разрушением мирного процесса. Все это воодушевляет киевский режим на дальнейшие антиподвиги в отношении собственного населения в первую очередь, а дальше уже международного права и здравого смысла» – объяснила Захарова.

В то же время дипломат заявила, что именно минские договоренности помогут урегулировать ситуацию на Украине.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:Мария ЗахароваСША
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