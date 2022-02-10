Климкин обвинил Макрона в давлении на Украину по вопросу Минских соглашений

Целью визита президента Франции Эммануэля Макрона в Киев было заставить Украину прийти к компромиссу по Минским соглашениям, считает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Макрон 8 февраля посетил Украину и встретился с президентом страны Владимиром Зеленским. По итогам переговоров французский лидер заявил, что его коллега подтвердил стремление Киева выполнять Минские договоренности, пишут Известия.

«Макрон, конечно, хотел бы нас "нагнуть" на какие-то компромиссные вещи по минским договоренностям», — заявил Климкин в эфире телеканала «Наш».

При этом экс-министр отметил, что соглашения никогда не будут работать, пишет РИА ФАН.

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ТЕГИ:Минские СоглашенияЭммануэль МакронУкраинаПавел Климкин
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