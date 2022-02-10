Климкин обвинил Макрона в давлении на Украину по вопросу Минских соглашений

Макрон 8 февраля посетил Украину и встретился с президентом страны Владимиром Зеленским. По итогам переговоров французский лидер заявил, что его коллега подтвердил стремление Киева выполнять Минские договоренности, пишут Известия.

«Макрон, конечно, хотел бы нас "нагнуть" на какие-то компромиссные вещи по минским договоренностям», — заявил Климкин в эфире телеканала «Наш».

При этом экс-министр отметил, что соглашения никогда не будут работать, пишет РИА ФАН.

