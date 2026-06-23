Спортивные мероприятия и тренировки отменили в Крыму до 1 сентября

Она отметила, что до указанной даты в республике также отменяются «учебно-тренировочный процесс учащихся спортучреждений в возрасте до 18 лет, проведение учебно-тренировочных мероприятий, проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий».

Кроме того, до особого распоряжения приостановлен организованный выезд спортсменов для участия в соревнованиях - как на территории полуострова, так и за его пределами.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в республике до 1 сентября приостановили приём детей в лагеря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».