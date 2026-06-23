Спортивные мероприятия и тренировки отменили в Крыму до 1 сентября
Проведение первенств, чемпионатов, кубков и иных спортивных мероприятий на территории Крыма отменено до 1 сентября. Как пишут «Известия», об этом заявила министр спорта региона Ольга Торубарова.
Она отметила, что до указанной даты в республике также отменяются «учебно-тренировочный процесс учащихся спортучреждений в возрасте до 18 лет, проведение учебно-тренировочных мероприятий, проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий».
Кроме того, до особого распоряжения приостановлен организованный выезд спортсменов для участия в соревнованиях - как на территории полуострова, так и за его пределами.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в республике до 1 сентября приостановили приём детей в лагеря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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