Путин: На Западе открыто говорят о подготовке к войне с Россией

На Западе открыто говорят о подготовке к войне с Россией. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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На встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений он указал, что западные страны «наращивают военные бюджеты».

Глава государства отметил, что руководители стран НАТО и ЕС объясняют эти затраты и радикальную милитаризацию «лживыми заявлениями о якобы российской военной угрозе».

Ранее Путин заявил, что государства НАТО развязали войну против России, которая началась с госпереворота на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
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