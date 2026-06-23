Путин: На Западе открыто говорят о подготовке к войне с Россией
На Западе открыто говорят о подготовке к войне с Россией. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений он указал, что западные страны «наращивают военные бюджеты».
Глава государства отметил, что руководители стран НАТО и ЕС объясняют эти затраты и радикальную милитаризацию «лживыми заявлениями о якобы российской военной угрозе».
Ранее Путин заявил, что государства НАТО развязали войну против России, которая началась с госпереворота на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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