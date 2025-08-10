Более 4 тыс. человек приняли участие в фестивале по сап-серфингу «Яуза Фест»

9 августа в Москве на набережной Академика Туполева на реке Яуза прошёл спортивный фестиваль по сап-серфингу «Яуза Фест». Об этом сообщили в пресс-службе департамента спорта Москвы.

В ведомстве отметили, что мероприятие собрало более 4 тысяч участников и позволило каждому, независимо от уровня подготовки, стать частью одного из самых ярких событий летнего спортивного сезона в столице.

Центральным событием фестиваля стал заплыв протяжённостью 5 километров — от набережной Академика Туполева до Рубцова моста и обратно.

Также в рамках «Яуза Феста» прошёл Открытый кубок Московского спорта. Завершился день карнавальным заплывом с конкурсом костюмов, в котором разыграли шесть номинаций.

В департаменте спорта столицы подчеркнули, что для всех желающих была организована бесплатная аренда сап-досок, что сделало фестиваль доступным для широкой аудитории, независимо от опыта и физической подготовки.

В середине июля около 3 тысяч человек приняли участие в костюмированном сап-заплыве фестиваля «Вот сап, Москва!» в рамках проекта «Лето в Москве», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Пресс-служба Департамента спорта Москвы
