Лавров назвал главное условие для урегулирования конфликта на Украине

Он отметил, что украинская власть должна юридически признать, что все эти территории уже не являются Украиной. Новое соглашение должно быть бессрочным и иметь механизмы обеспечения. Лавров добавил, что все остальные позиции Москвы уже давно известны всему миру.

К ним относится недопустимость вступления Украины в НАТО, сохранение ее нейтрального статуса, денацификация и демилитаризация страны. Министр подчеркнул, что также необходимо решить вопросы с отменой санкций и возвращением замороженных ЕС активов России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова начать переговоры с Киевом без предварительных условий, напоминает НСН.

