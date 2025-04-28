Лавров назвал главное условие для урегулирования конфликта на Украине

Главное условие для мира на Украине — признание Киевом Крыма и новых регионов за Россией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo.

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Он отметил, что украинская власть должна юридически признать, что все эти территории уже не являются Украиной. Новое соглашение должно быть бессрочным и иметь механизмы обеспечения. Лавров добавил, что все остальные позиции Москвы уже давно известны всему миру.

К ним относится недопустимость вступления Украины в НАТО, сохранение ее нейтрального статуса, денацификация и демилитаризация страны. Министр подчеркнул, что также необходимо решить вопросы с отменой санкций и возвращением замороженных ЕС активов России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова начать переговоры с Киевом без предварительных условий, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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