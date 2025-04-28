Лавров назвал главное условие для урегулирования конфликта на Украине
Главное условие для мира на Украине — признание Киевом Крыма и новых регионов за Россией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo.
Он отметил, что украинская власть должна юридически признать, что все эти территории уже не являются Украиной. Новое соглашение должно быть бессрочным и иметь механизмы обеспечения. Лавров добавил, что все остальные позиции Москвы уже давно известны всему миру.
К ним относится недопустимость вступления Украины в НАТО, сохранение ее нейтрального статуса, денацификация и демилитаризация страны. Министр подчеркнул, что также необходимо решить вопросы с отменой санкций и возвращением замороженных ЕС активов России.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова начать переговоры с Киевом без предварительных условий, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Житель Челябинской области получил 3,5 года колонии за экстремистские посты в Telegram
- Лавров назвал главное условие для урегулирования конфликта на Украине
- Медведчук заявил о новом процессе восстановления Руси на Украине
- Кравцов: Учителя в школах должны проводить не более 5-6 уроков в день
- Котяков: Каждый четвертый студент педагогической специальности бросает обучение
- МЧС: В Курской области обезвредили более 2 770 боеприпасов
- «АвтоВАЗ» раскрыл технические характеристики электрической Lada Aura
- Еврокомиссия пообещала ввести санкции за военное партнерство РФ и КНДР
- В Кремле пригрозили ответом в случае нарушения перемирия в дни 80-летия Победы
- Мишустин: Экономика России выстояла вопреки санкциям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru