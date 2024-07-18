Лавров назвал условия для урегулирования конфликта на Украине

Для урегулирования конфликта вокруг Украины необходимо учитывать реалии на земле и в общественной жизни, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

СМИ: Киев планирует завершить боевые действия и начать переговоры

При этом, по его словам, вопрос о новых регионах, которые вошли в состав РФ, не обсуждается. Дипломат указал, что для начала переговоров необходимо перестать накачивать Украину вооружением.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украину нужно принудить к миру исключительно на условиях России, по аналогии с тем, как СССР в конце Второй мировой войны не рассматривал вариант переговоров с Гитлером, настаивая на капитуляции Германии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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