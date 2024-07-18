Лавров назвал условия для урегулирования конфликта на Украине

При этом, по его словам, вопрос о новых регионах, которые вошли в состав РФ, не обсуждается. Дипломат указал, что для начала переговоров необходимо перестать накачивать Украину вооружением.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украину нужно принудить к миру исключительно на условиях России, по аналогии с тем, как СССР в конце Второй мировой войны не рассматривал вариант переговоров с Гитлером, настаивая на капитуляции Германии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

