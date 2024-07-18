Лавров назвал условия для урегулирования конфликта на Украине
Для урегулирования конфликта вокруг Украины необходимо учитывать реалии на земле и в общественной жизни, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
При этом, по его словам, вопрос о новых регионах, которые вошли в состав РФ, не обсуждается. Дипломат указал, что для начала переговоров необходимо перестать накачивать Украину вооружением.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украину нужно принудить к миру исключительно на условиях России, по аналогии с тем, как СССР в конце Второй мировой войны не рассматривал вариант переговоров с Гитлером, настаивая на капитуляции Германии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров назвал условия для урегулирования конфликта на Украине
- Возвращенные из украинского плена российские военные прибыли в Москву
- Лавров заявил, что спецслужбы России и США обсуждают возможный обмен Гершковича
- В Париже автомобиль въехал в террасу кафе
- Прервавшие выступление Лаврова в ООН оказались гостями делегации Израиля
- Пожар в здании на Пресненском валу в Москве на 700 «квадратах» потушили
- В США суд приговорил россиянина Марченко к 36 месяцам тюрьмы и 3 годам надзора
- Суд арестовал бывшего руководителя департамента культуры Москвы Кибовского
- Басманный суд Москвы арестовал полковника МВД в отставке по делу об убийствах
- МЧС сообщило о локализации пожара в здании на Пресненском валу в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru