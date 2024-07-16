При этом в статье подчеркивается, что Россия достигает успеха на поле боя, упоминая в частности установление контроля над населенным пунктом Урожайное.

Конференция по Украине прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. В Кремле отметили, что поиск путей для разрешения украинского конфликта без участия России не имеет логики и перспектив. В коммюнике конференции поддержали только 76 из 91 участника, передает «Радиоточка НСН».

