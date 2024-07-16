СМИ: Киев планирует завершить боевые действия и начать переговоры
Киев разрабатывает план по прекращению боевых действий через переговоры. Об этом сообщает газета The New York Times.
В статье отмечается, что речь идет о второй мирной конференции, которую Украина планирует провести в текущем году.
При этом в статье подчеркивается, что Россия достигает успеха на поле боя, упоминая в частности установление контроля над населенным пунктом Урожайное.
Конференция по Украине прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. В Кремле отметили, что поиск путей для разрешения украинского конфликта без участия России не имеет логики и перспектив. В коммюнике конференции поддержали только 76 из 91 участника, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru