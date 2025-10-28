В Турции из-за землетрясения магнитудой 6,1 обрушились четыре здания
Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в турецкой провинции Балыкесир. Об этом сообщает телеканал NTV.
Подземные толчки произошли в 22:48 мск. Эпицентр землетрясения располагался в районе населенного пункта Сындыргы и залегал на глубине 5,9 км. После сейсмособытия произошло несколько афтершоков магнитудой 3,5 - 4,2.
В результате землетрясения на западе Турции обрушились четыре здания. Как отметил глава МВД республики Али Ерликая, в одном строении находился магазин.
«Данные о погибших и о находящихся под завалами не поступали. Работы на местах продолжаются», - подчеркнул министр.
Ранее землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировали у южного побережья Камчатки, пишет Ura.ru.
