В Турции из-за землетрясения магнитудой 6,1 обрушились четыре здания

Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в турецкой провинции Балыкесир. Об этом сообщает телеканал NTV.

Подземные толчки произошли в 22:48 мск. Эпицентр землетрясения располагался в районе населенного пункта Сындыргы и залегал на глубине 5,9 км. После сейсмособытия произошло несколько афтершоков магнитудой 3,5 - 4,2.

В результате землетрясения на западе Турции обрушились четыре здания. Как отметил глава МВД республики Али Ерликая, в одном строении находился магазин.

«Данные о погибших и о находящихся под завалами не поступали. Работы на местах продолжаются», - подчеркнул министр.

Ранее землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировали у южного побережья Камчатки, пишет Ura.ru.

