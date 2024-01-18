На Украине предложили обложить налогом владельцев iPhone
18 января 202411:38
Депутат Верховной рады Роксолана Подласа предложила обложить налогов украинцев, которые купили новый iPhone. Об этом сообщают местные СМИ.
Собранные средства в размере более 20 тысяч гривен с человека (около 46 тысяч рублей) пойдут на повышенные военные сборы и помогут Украине профинансировать мобилизацию, считает она.
«Новый iPhone за 60-70 тысяч гривен может облагаться налогом. Если вы зарабатываете больше 20 тысяч гривен, то вы могли бы платить военный сбор не 1,5, а 3%», - заявила она.
Подласа также призвала «подумать о налогах на роскошь».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru