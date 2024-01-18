На Украине предложили обложить налогом владельцев iPhone

Собранные средства в размере более 20 тысяч гривен с человека (около 46 тысяч рублей) пойдут на повышенные военные сборы и помогут Украине профинансировать мобилизацию, считает она.

«Новый iPhone за 60-70 тысяч гривен может облагаться налогом. Если вы зарабатываете больше 20 тысяч гривен, то вы могли бы платить военный сбор не 1,5, а 3%», - заявила она.

Подласа также призвала «подумать о налогах на роскошь».

