Лавров назвал «подлостью» трактовку оппозиционными СМИ его слов о Сталине

«Некоторые деятели в нашей оппозиции, оппозиционных СМИ стали затем говорить, что Лавров оправдывает преступления сталинизма. Это подло», - подчеркнул министр.

При этом он еще раз объяснил смысл своих высказываний тем, кто не понял.

«По сути дела, я сказал следующее: те, кто требует воспринимать Сталина как абсолютное зло, без каких-либо нюансов, кто требует рассматривать его и Гитлера, как единственных виновников Второй мировой войны, хотят тем самым поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу. А мы эту Европу спасли от завоевания, от уничтожения, спасли многие народы», - пояснил Лавров.

Накануне ТАСС процитировал министра иностранных дел, который предостерег от попыток переписать историю.

Историк Николай Сванидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что удивлен словам Лаврова, которые он счел «проявлением цинизма».

