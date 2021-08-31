Лавров назвал «подлостью» трактовку оппозиционными СМИ его слов о Сталине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что оппозиционные СМИ неверно трактовали его слова об Иосифе Сталине и итогах Второй мировой войны.

Накануне Лавров сказал, выступая перед ветеранами в Волгограде, что «сваливание в кучу» всей деятельности Сталина и нападки на него в этой связи являются частью «атаки» на наше прошлое и итоги Второй мировой войны.

«Предвыборный цинизм!» Сванидзе удивился заявлениям Лаврова о Сталине

«Некоторые деятели в нашей оппозиции, оппозиционных СМИ стали затем говорить, что Лавров оправдывает преступления сталинизма. Это подло», - подчеркнул министр.

При этом он еще раз объяснил смысл своих высказываний тем, кто не понял.

«По сути дела, я сказал следующее: те, кто требует воспринимать Сталина как абсолютное зло, без каких-либо нюансов, кто требует рассматривать его и Гитлера, как единственных виновников Второй мировой войны, хотят тем самым поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу. А мы эту Европу спасли от завоевания, от уничтожения, спасли многие народы», - пояснил Лавров.

Накануне ТАСС процитировал министра иностранных дел, который предостерег от попыток переписать историю.

Историк Николай Сванидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что удивлен словам Лаврова, которые он счел «проявлением цинизма».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:ОппозицияИосиф СталинСергей Лавров
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