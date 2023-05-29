Лавров назвал поддержкой геноцида приверженность Запада «формуле мира» Зеленского
То, что Запад придерживается «формуле мира», предложенной украинским лидером Владимиром Зеленским, свидетельствует о его готовности поддержать геноцид. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Кению.
По его словам, Вашингтон и Лондон не принимают ничто иное, кроме так называемой «формулы мира» Зеленского, и требуют от всех следовать ей.
Вместе с тем, подчеркнул дипломат, украинские власти заявляли, что после возвращения Крыма и восточных регионов они истребят там все русское, вплоть до физической ликвидации россиян. Это и позволяет подозревать западные страны в одобрении геноцида, заявил Лавров.
Ранее Лавров отметил, что в случае отсутствия прогресса в реализации зерновой сделки Россия будет считать, что сделки не существует. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Якутии вызывали дожди для профилактики лесных пожаров по поручению Путина
- «Челси» назвал имя нового главного тренера
- В Грузии объяснили нежелание «воевать» против России
- Грузинские власти назвали политически предвзятыми действия президента страны
- Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Шебекинский округ больше ста раз за сутки
- Джиган назвал причину размолвки с Оксаной Самойловой
- СМИ: Лукашенко восхитился Набиуллиной
- Лавров назвал поддержкой геноцида приверженность Запада «формуле мира» Зеленского
- Таможня задержала на границе с Казахстаном контрафактные наборы LEGO
- В Саудовской Аравии рекордно снизились валютные резервы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru