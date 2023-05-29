Лавров назвал поддержкой геноцида приверженность Запада «формуле мира» Зеленского

По его словам, Вашингтон и Лондон не принимают ничто иное, кроме так называемой «формулы мира» Зеленского, и требуют от всех следовать ей.

Вместе с тем, подчеркнул дипломат, украинские власти заявляли, что после возвращения Крыма и восточных регионов они истребят там все русское, вплоть до физической ликвидации россиян. Это и позволяет подозревать западные страны в одобрении геноцида, заявил Лавров.

Ранее Лавров отметил, что в случае отсутствия прогресса в реализации зерновой сделки Россия будет считать, что сделки не существует. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

