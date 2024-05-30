Лавров назвал передачу Киеву F-16 сигналом в ядерной сфере
Москва будет воспринимать отправку самолетов F-16 на Украину как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
По словам главы российского МИД, Россия открыта для переговоров по Украине, но «речь идет именно о мире, а не о перемирии». Смысла предоставлять противнику паузу для перегруппировки нет, отметил министр.
Он также заявил, что теоретическая возможность «ускорить» политическое урегулирование на Украине существует.
«Для этого необходимо, чтобы Запад перестал накачивать Украину оружием, а Киев прекратил боевые действия. Чем быстрее это произойдет, тем скорее начнется политическое урегулирование», - отметил министр.
Ранее на Украине заявили о получении от Чехии первого тренажера F-16, предназначенного для подготовки украинских летчиков. Кроме того, Пентагон сообщал, что первая партия украинских пилотов — 12 военных — завершила курс обучения для полетов на истребителях, пишет Ura.ru.
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