Бельгия пообещала поставить Украине 30 самолетов F-16 до 2028 года
Бельгия поставит Украине тридцать истребителей F-16 до 2028 года. Об этом заявила глава МИД королевства Аджа Лябиб, передает ТАСС.
По словам министра, первые самолеты должны поступить Киеву уже в этом году. Истребители планируют поставлять по мере того, как Бельгия будет получать американские F-35, заказанные в 2018 году.
Ранее на Украине заявили о получении от Чехии первого тренажера F-16, предназначенного для подготовки украинских летчиков. Кроме того, Пентагон сообщал, что первая партия украинских пилотов — 12 военных — завершила курс обучения для полетов на истребителях, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru