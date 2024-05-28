Бельгия пообещала поставить Украине 30 самолетов F-16 до 2028 года

По словам министра, первые самолеты должны поступить Киеву уже в этом году. Истребители планируют поставлять по мере того, как Бельгия будет получать американские F-35, заказанные в 2018 году.

Ранее на Украине заявили о получении от Чехии первого тренажера F-16, предназначенного для подготовки украинских летчиков. Кроме того, Пентагон сообщал, что первая партия украинских пилотов — 12 военных — завершила курс обучения для полетов на истребителях, пишет Ura.ru.

