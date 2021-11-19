Лавров назвал неприличным вопрос шведского журналиста о планах России

Комментируя вопрос шведского журналиста о планах России глава МИД отметил, что подобное поведение не только стало традицией западных коллег, но и проникает «в умы представителей средств массовой информации».



«Когда вы так требовательно спрашиваете... это же неприлично. Это полностью подрывает все те основы, на которых зиждется та самая ОБСЕ... и те основы, на которых строится вся современная архитектура международных отношений, которая была создана после победы во Второй мировой войне», - возмутился Лавров.

Ранее МИД РФ опубликовал переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии с целью предотвратить «искажение позиции России по поводу проведения возможной министерской встречи в «нормандском формате».