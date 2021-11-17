МИД опубликовал переписку Лаврова по «нормандской встрече»

Министерство иностранных дел России опубликовало переписку главы ведомства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и Германии. Сообщение опубликовано на сайте министерства.

В МИД подчеркнули, что публикация переписки поможет предотвратить «искажение позиции России по поводу проведения возможной министерской встречи в "нормандском формате"».

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В письме от 29 октября 2021 года Лавров пишет главами внешнеполитических ведомств Франции и Германии о важности подготовки конкретных рекомендаций для Украины и для отдельных районов Донецкой и Луганской областей как сторон конфликта. Также к письму прикреплён проект «документа, который, как нам кажется, отражает реалии и основные задачи мирного процесса».

Ранее сообщалось, что Франция и Германия не учли поправки России в итоговый проект встречи «нормандской четвёрки».

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ФОТО: пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:Нормандская ВстречаСергей Лавров
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