МИД опубликовал переписку Лаврова по «нормандской встрече»
Министерство иностранных дел России опубликовало переписку главы ведомства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и Германии. Сообщение опубликовано на сайте министерства.
В МИД подчеркнули, что публикация переписки поможет предотвратить «искажение позиции России по поводу проведения возможной министерской встречи в "нормандском формате"».
В письме от 29 октября 2021 года Лавров пишет главами внешнеполитических ведомств Франции и Германии о важности подготовки конкретных рекомендаций для Украины и для отдельных районов Донецкой и Луганской областей как сторон конфликта. Также к письму прикреплён проект «документа, который, как нам кажется, отражает реалии и основные задачи мирного процесса».
Ранее сообщалось, что Франция и Германия не учли поправки России в итоговый проект встречи «нормандской четвёрки».
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