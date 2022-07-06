Лавров назвал ложью заявления Киева про удары России по своим городам
Заявления Киева о том, что армия России якобы наносит удары по своим же городам является ложью. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Если коротко — врут. И факты хорошо известны, факты эти предъявляются нашим министерством обороны на ежедневной основе», — приводит RT слова Лаврова.
Также он отметил, что западные страны должны осознавать свою ответственность независимо от того, что говорит президент Украины Владимир Зеленский и его команда.
Ранее, 5 июля, ВСУ вновь обстреляли населенные пункты приграничного Глушковского района Курской области. Артиллерийские снаряды разорвались в деревне Марково и поселке Теткино, напоминает телеканал «360». Также накануне были сбиты два украинских беспилотника «Стриж» на подлете к Курску, подчеркивает «Свободная пресса». Во время этой атаки местные жители не пострадали.
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