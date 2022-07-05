В Донецке из-за обстрела ВСУ погибла девочка
Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале заявил, что в результате обстрела города украинскими войсками погибла десятилетняя девочка.
По его словам, трагедия произошла в Ворошиловском районе Донецка.
«В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. НСН) погибла десятилетняя девочка», — написал он.
Ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что в период с 08:00 3 июля до 08:00 4 июля в результате обстрелов ВФУ на территории республики погибли пять человек и ещё 20 мирных жителей получили ранения, сообщает «Свободная пресса».
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