В Донецке из-за обстрела ВСУ погибла девочка

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале заявил, что в результате обстрела города украинскими войсками погибла десятилетняя девочка.

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По его словам, трагедия произошла в Ворошиловском районе Донецка.

«В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. НСН) погибла десятилетняя девочка», — написал он.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что в период с 08:00 3 июля до 08:00 4 июля в результате обстрелов ВФУ на территории республики погибли пять человек и ещё 20 мирных жителей получили ранения, сообщает «Свободная пресса».


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ФОТО: РИА Новости
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