Миронов: Денацификация Украины без ликвидации режима Зеленского невозможна

Глава партии «Справедливая Россия – За правду» отметил, что впереди у России еще много фронтовой работы. 

Решение задачи по денацификации Украины без ликвидации режима Зеленского невозможно, заявил глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в пресс-центре НСН.

«Я убежден, что решение задачи по денацификации Украины, который поставил президент России в начале проведения спецоперации, без ликвидации режима Зеленского и без освобождения от нацизма все территории Украины до конца выполнено не будет. Поэтому впереди у нас еще много фронтовой работы», - отметил он.

30 сентября в Кремле состоится подписание договоров о вхождении новых субъектов в состав РФ, заявил глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов ранее в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийДонбассЛНРДНР
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