Миронов: Денацификация Украины без ликвидации режима Зеленского невозможна
Глава партии «Справедливая Россия – За правду» отметил, что впереди у России еще много фронтовой работы.
Решение задачи по денацификации Украины без ликвидации режима Зеленского невозможно, заявил глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в пресс-центре НСН.
«Я убежден, что решение задачи по денацификации Украины, который поставил президент России в начале проведения спецоперации, без ликвидации режима Зеленского и без освобождения от нацизма все территории Украины до конца выполнено не будет. Поэтому впереди у нас еще много фронтовой работы», - отметил он.
30 сентября в Кремле состоится подписание договоров о вхождении новых субъектов в состав РФ, заявил глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов ранее в пресс-центре НСН.
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