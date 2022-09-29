Миронов: Денацификация Украины без ликвидации режима Зеленского невозможна

Решение задачи по денацификации Украины без ликвидации режима Зеленского невозможно, заявил глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в пресс-центре НСН.

«Я убежден, что решение задачи по денацификации Украины, который поставил президент России в начале проведения спецоперации, без ликвидации режима Зеленского и без освобождения от нацизма все территории Украины до конца выполнено не будет. Поэтому впереди у нас еще много фронтовой работы», - отметил он.

30 сентября в Кремле состоится подписание договоров о вхождении новых субъектов в состав РФ, заявил глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов ранее в пресс-центре НСН.

