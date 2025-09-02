Кинокомпания Paramount снимет фильм по игре Call of Duty

Кинокомпания Paramount и студия Activision заключили сделку, в рамках которой по игровой серии Call of Duty будет снят полнометражный фильм. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Call of Duty — одна из самых популярных игровых франшиз в мире. Это шутер от первого лица, охватывающий эпохи от Второй мировой войны и войны во Вьетнаме до современности и будущих десятилетий.

Глава Paramount Дэвид Эллисон, который является поклонником компьютерной игры, заявил, что новый проект - это «воплощение мечты».

«Мы подходим к этому проекту с бескомпромиссной приверженностью к совершенству, гарантируя, что он будет соответствовать исключительно высоким стандартам, которых заслуживает эта франшиза и её поклонники», - сказал он.

Ранее режиссёр Александр Котт заявил «Радиоточке НСН», что экранизирующие классику кинематографисты обращаются к проверенным первоисточникам, что свидетельствует об отсутствии новых творческих идей.

ФОТО: РИА Новости
