«Готовы ко всему»: Лавров напомнил, что США назвали Россию врагом

Глава дипведомства подчеркнул, что некоторые страны публично объявили Россию противником, а глава Минобороны США и вовсе назвал страну «врагом».

«Если так, то мы готовы к любому развитию событий. Нас не раз пытались покорять, подчинять», — указал Лавров.

Ранее глава МИД России заявил, что никто не застрахован от геополитических козней Запада и новых кризисов в 2024 году, напоминает RT.

