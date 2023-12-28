«Готовы ко всему»: Лавров напомнил, что США назвали Россию врагом
Министр обороны США Ллойд Остин назвал Россию врагом, в таком случае РФ готова к любому развитию событий. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24».
Глава дипведомства подчеркнул, что некоторые страны публично объявили Россию противником, а глава Минобороны США и вовсе назвал страну «врагом».
«Если так, то мы готовы к любому развитию событий. Нас не раз пытались покорять, подчинять», — указал Лавров.
Ранее глава МИД России заявил, что никто не застрахован от геополитических козней Запада и новых кризисов в 2024 году, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru